Перекрытие улицы Пушкина в районе Центрального рынка перенесли

В пресс-службе министерства транспорта напомнили, что перекроют участок улицы Пушкина от Крисанова до Крылова. Улица Матросова останется открытой для проезда, а доступ к объектам в зоне ограничений обещают обеспечить доступ.

Планируется, что ограничения проезда для всех видов транспорта будут действовать до 1 августа.