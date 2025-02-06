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Перекрытие улицы Пушкина в районе Центрального рынка перенесли

Сроки перекрытия улицы Пушкина в районе Центрального рынка перенесли. Ограничение движения должно было действовать со 2 февраля, но вместо этого будет с 7 февраля с 22:00.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

В пресс-службе министерства транспорта напомнили, что перекроют участок улицы Пушкина от Крисанова до Крылова. Улица Матросова останется открытой для проезда, а доступ к объектам в зоне ограничений обещают обеспечить доступ.

Планируется, что ограничения проезда для всех видов транспорта будут действовать до 1 августа.

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