Перекрытие улицы Пушкина в районе Центрального рынка перенесли

Сроки перекрытия улицы Пушкина в районе Центрального рынка перенесли. Ограничение движения должно было действовать со 2 февраля, но вместо этого будет с 7 февраля с 22:00.
В пресс-службе министерства транспорта напомнили, что перекроют участок улицы Пушкина от Крисанова до Крылова. Улица Матросова останется открытой для проезда, а доступ к объектам в зоне ограничений обещают обеспечить доступ.
Планируется, что ограничения проезда для всех видов транспорта будут действовать до 1 августа.
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