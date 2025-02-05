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Транспорт

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Из-за «Лыжни России» 7 и 8 февраля ограничат проезд транспорта

В Перми почти на сутки вводят ограничения транспорта в районе базы «Пермские медведи». Они начнут действовать с 22:00 7 февраля до 16:00 8 февраля.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Будут перекрыты участки улицы Пановой с четной стороны (от Лядовской до Городецкой) и улицы Городецкой (от Бобруйской до АЗС «Лукойл»). В это же время будет временно прекращено движение на участке улицы Спортивная от Пановой до спортивной базы «Пермские медведи».

В пресс-службе министерства транспорта объяснили, что причина ограничения движения — обеспечение безопасности при проведении «Лыжни России».

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