На судоверфи показали, как строят элементы для корпуса круизного судна «Байкал»

На данный момент готовы 7 из 80 секций. Качество каждой из них контролируют специалисты отдела технического контроля и представители Российского морского регистра судоходства.

Напомним, «Байкал» — судно уровня «5 звезд», его длина чуть больше 54 м. В нем будут не только каюты и панорамный ресторан, но и спа-зона. Построить круизный лайнер планируют в сентябре 2026 года.