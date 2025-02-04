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На судоверфи показали, как строят элементы для корпуса круизного судна «Байкал»

На Пермской судоверфи возводят трехпалубное круизное судно «Байкал» на электрической тяге. Сейчас на предприятии строят днищевые секции — это основные элементы, которые обеспечивают прочность и жесткость корпуса судна.

На данный момент готовы 7 из 80 секций. Качество каждой из них контролируют специалисты отдела технического контроля и представители Российского морского регистра судоходства.

Напомним, «Байкал» — судно уровня «5 звезд», его длина чуть больше 54 м. В нем будут не только каюты и панорамный ресторан, но и спа-зона. Построить круизный лайнер планируют в сентябре 2026 года.

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