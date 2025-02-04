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Исторический паровоз-памятник собираются реконструировать и запускать по праздникам

Исторический памятник-локомотив Ов-14 (его еще называют «Овечка»), который стоял на постаменте недалеко от станции Пермь-II, демонтировали. Ретро-паровоз планируют восстановить.

Уральская магистраль/Telegram

«Овечка» находилась на территории эксплуатационного локомотивного депо почти полвека, ее установили в 1978 году как памятник. «За это время локомотив подвергался воздействию сезонных осадков, перепадам температур, и сильно обветшал.  Между тем это уникальный образец, которых сейчас в России осталось очень мало», — рассказали авторы телеграм-канала «Уральская магистраль».

Паровоз готовят к отправке в Санкт-Петербург, там его намерены восстановить до рабочего состояния. Если реконструкция пройдет удачно, «Овечку» вернут в эксплуатационное депо, ее могут запускать во время праздников и торжеств.

Информационный обзор редакции.

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