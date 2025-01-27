Количество рейсов до аэропорта Большое Савино сократят

Как сообщает 59.ru, количество рейсов в будни сократится на 16, а время ожидания вырастет на 10%. В летнем расписании, с мая по октябрь, на линию выйдут восемь автобусов, а в зимнем, с ноября по апрель, — девять.

В минтрасе говорят, что летом автобусом до аэропорта в Перми пользуются реже, и это показал анализ маршрута №108 в 2022-2024 годах. А для того, чтобы организовать ночные рейсы в Большое Савино, нужно закупить дополнительные автобусы. «Прилетающие ночью не готовы к длительному ожиданию транспорта (более 15 минут). Для интервала движения в 20 минут дополнительно потребуется пять автобусов, при интервале 30 минут — три автобуса. При этом отсутствует устойчивый пассажиропоток маршрута в ночное время. Кроме того, потребуется увеличение числа водителей, что затруднительно в условиях дефицита кадров», — цитирует 59.ru ответ министерства транспорта.