Известно, какой рейс на речном трамвайчике стал самым популярным

В министерстве транспорта назвали самые популярные направления речного транспорта по итогам 2024 года. Пассажиропоток составил 69 664 человек.
Речные трамвайчики совершили 754 рейса. Самым популярным стал маршрут «Пермь – Сылва – Троица»: теплоход «Штиль» перевез более 41 тыс. пассажиров. В 2024 году были также востребованы направления из Перми в Березники (9,1 тыс. человек) и в Старые Ляды (7,7 тыс. человек).
Рейсом из Перми в Закамск на электросудне «Экоход» воспользовались более 7,6 тыс. человек.
В 2025 году речной транспорт, а также авиационный и железнодорожный, ждет модернизация: она включает увеличение рейсов, обновление инфраструктуры и расширение маршрутов.
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