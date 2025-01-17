Известно, какой рейс на речном трамвайчике стал самым популярным

Речные трамвайчики совершили 754 рейса. Самым популярным стал маршрут «Пермь – Сылва – Троица»: теплоход «Штиль» перевез более 41 тыс. пассажиров. В 2024 году были также востребованы направления из Перми в Березники (9,1 тыс. человек) и в Старые Ляды (7,7 тыс. человек).

Рейсом из Перми в Закамск на электросудне «Экоход» воспользовались более 7,6 тыс. человек.

В 2025 году речной транспорт, а также авиационный и железнодорожный, ждет модернизация: она включает увеличение рейсов, обновление инфраструктуры и расширение маршрутов.