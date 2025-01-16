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Известно, сколько человек оплатило проезд в транспорте с помощью приложения

Более 60 тыс. раз в трамваях и автобусах Перми пользовались бесконтактной оплатой проезда. Ее совершали без валидатора, с помощью мобильного приложения. Такие данные за ноябрь – декабрь 2024 года предоставили в цифровой экосистеме МТС.

Пермский транспорт/Telegram

Как уточнили в пресс-службе, с 1 ноября на 300 автобусах и трамваях «Пермгорэлектротранса» появилась система «Умная оплата». Она включает применение QR-кодов, уведомлений на смартфоне и технологии Bluetooth.

Ранее мы рассказывали о том, что оплата с помощью Bluetooth доступна с конца ноября во всех трамваях, а также на автобусах маршрутов №3, 8, 10, 30, 36, 50, 62, 63, 68 и 81. В дальнейшем она должна появиться по мере заключения контрактов оборудование для альтернативной оплаты проезда появятся в автобусах частных перевозчиков.

Информационный обзор редакции.

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