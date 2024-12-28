На шоссе Космонавтов на месяц изменится схема организации движения

С 3 января на участке от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина будет действовать новая схема движения. Как объяснили в пресс-службе минтранса, транспорт пойдет по двум полосам в обеих направлениях, но изменится его траектория.
Новая схема организации движения будет действовать до 3 февраля. В течение месяца на участке от шоссе Космонавтов до Пушкина будут переустраивать тепловые сети, и изменения нужны для обеспечения безопасности дорожного движения.
О других изменениях, которые ждут жителей Перми в январе 2025 года, мы рассказывали в этой статье.
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