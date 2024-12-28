На шоссе Космонавтов на месяц изменится схема организации движения

Новая схема организации движения будет действовать до 3 февраля. В течение месяца на участке от шоссе Космонавтов до Пушкина будут переустраивать тепловые сети, и изменения нужны для обеспечения безопасности дорожного движения.

О других изменениях, которые ждут жителей Перми в январе 2025 года, мы рассказывали в этой статье.