В новогоднюю ночь запустят специальные рейсы, которые будут ходить до четырех утра

31 декабря днем все маршруты общественного транспорта будут работать по графику выходного — до 23:00. Днем 1 января по улицам города будет курсировать намного меньше автобусов и трамваев.

Со 2 января 2025 года весь общественный транспорт Перми будет ходить по воскресному расписанию, а с 9 января он вернется к прежнему режиму.