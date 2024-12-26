В новогоднюю ночь запустят специальные рейсы, которые будут ходить до четырех утра

В новогоднюю ночь в Перми запустят специальные маршруты, которые будут работать с 1:00 до 4:00. Интервал в движении составит около 30 минут. Как рассказали в пресс-службе департамента дорог и транспорта, ночные рейсы будут совершать автобусы № 1, 6, 10, 14, 20, 32, 50, 51, 53, 67, 68, 72 и 77, а также трамваи № 4, 5, 6 и 7.
31 декабря днем все маршруты общественного транспорта будут работать по графику выходного — до 23:00. Днем 1 января по улицам города будет курсировать намного меньше автобусов и трамваев.
Со 2 января 2025 года весь общественный транспорт Перми будет ходить по воскресному расписанию, а с 9 января он вернется к прежнему режиму.
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