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Транспорт

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В новогодние каникулы изменится режим работы платных парковок

В новогодние каникулы и накануне изменится работа платных парковок в Перми. Новый режим будет действовать с 28 декабря по 8 января.

Пресс-служба администрации Перми

Так как суббота, 28 декабря в этом году рабочая, то на парковки в этот день распространяется будничный режим с оплатой от 20 до 40 руб. в час в зависимости от зоны.

С 29 по 31 декабря все парковки, которые действуют в границах тарифных зон №101,102, 201, 301, будут бесплатными. Парковки, попадающие в зоны №202 и 302, будут работать в обычном режиме со стоимостью 20 руб. в час. С 1 по 8 января все муниципальные парковки Перми будут бесплатными.

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