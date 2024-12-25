В новогодние каникулы изменится режим работы платных парковок

Так как суббота, 28 декабря в этом году рабочая, то на парковки в этот день распространяется будничный режим с оплатой от 20 до 40 руб. в час в зависимости от зоны.

С 29 по 31 декабря все парковки, которые действуют в границах тарифных зон №101,102, 201, 301, будут бесплатными. Парковки, попадающие в зоны №202 и 302, будут работать в обычном режиме со стоимостью 20 руб. в час. С 1 по 8 января все муниципальные парковки Перми будут бесплатными.