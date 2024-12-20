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Транспорт

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На улицы Монастырская и Окулова планируют вернуть двустороннее движение

В Перми намерены вернуть двустороннее движение на улицах Монастырская и Окулова. Это связано с возведением нового моста и активной застройкой близлежащих территорий, поэтому власти сейчас рассматривают такую возможность.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Двустороннее движение планируют запустить на улице Монастырской от Комсомольского проспекта до Попова, сообщает «Коммерсант». Также есть вопросы к территории, прилегающей к улицам Монастырская и Окулова, от Комсомольского проспекта до Дзержинского: у нее нет достаточно удобного транспортного обслуживания, движение часто происходит с избыточными перепробегами.

В течение нескольких лет специалисты минтранспорта думали, как улучшить транспортное обслуживание этих территорий. И расчеты показали, что одним из эффективных мероприятий может стать возвращение двустороннего движения по улицам Монастырской и Окулова. «Решению о переводе этих улиц в двухсторонний режим будет предшествовать комплекс подготовительных работ: доведение проезжей части до необходимых габаритов, организация дополнительных полос для поворотных маневров, установка светофоров, обустройство автобусных остановок и другое», — цитирует «Коммерсант» представителей министерства транспорта.

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