На улицы Монастырская и Окулова планируют вернуть двустороннее движение

Двустороннее движение планируют запустить на улице Монастырской от Комсомольского проспекта до Попова, сообщает «Коммерсант». Также есть вопросы к территории, прилегающей к улицам Монастырская и Окулова, от Комсомольского проспекта до Дзержинского: у нее нет достаточно удобного транспортного обслуживания, движение часто происходит с избыточными перепробегами.

В течение нескольких лет специалисты минтранспорта думали, как улучшить транспортное обслуживание этих территорий. И расчеты показали, что одним из эффективных мероприятий может стать возвращение двустороннего движения по улицам Монастырской и Окулова. «Решению о переводе этих улиц в двухсторонний режим будет предшествовать комплекс подготовительных работ: доведение проезжей части до необходимых габаритов, организация дополнительных полос для поворотных маневров, установка светофоров, обустройство автобусных остановок и другое», — цитирует «Коммерсант» представителей министерства транспорта.