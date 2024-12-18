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Транспорт

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В районе Слудской церкви закроют проезд на неделю

На улице Монастырская, 93в, напротив Слудской церкви, временно запретят проезд для любого вида транспорта. Ограничения начали действовать утром 18 декабря.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»
Пресс-служба администрации Перми

Как объяснили в пресс-службе городской администрации, теплосети будут ремонтировать бесхозный трубопровод на Монастырской, что обеспечить Свято-Троицкий кафедральный собор надежным теплоснабжением.  

Водителям предлагают объезжать закрытый участок по улицам Матросова, Советская, Окулова и Крисанова. Ограничения будут действовать до 25 декабря.

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