В районе Слудской церкви закроют проезд на неделю

Как объяснили в пресс-службе городской администрации, теплосети будут ремонтировать бесхозный трубопровод на Монастырской, что обеспечить Свято-Троицкий кафедральный собор надежным теплоснабжением.

Водителям предлагают объезжать закрытый участок по улицам Матросова, Советская, Окулова и Крисанова. Ограничения будут действовать до 25 декабря.