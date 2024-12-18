В районе Слудской церкви закроют проезд на неделю

На улице Монастырская, 93в, напротив Слудской церкви, временно запретят проезд для любого вида транспорта. Ограничения начали действовать утром 18 декабря.
Как объяснили в пресс-службе городской администрации, теплосети будут ремонтировать бесхозный трубопровод на Монастырской, что обеспечить Свято-Троицкий кафедральный собор надежным теплоснабжением.
Водителям предлагают объезжать закрытый участок по улицам Матросова, Советская, Окулова и Крисанова. Ограничения будут действовать до 25 декабря.
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