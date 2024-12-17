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Транспорт

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На трех автобусных маршрутах введут новые остановки

На трех автобусных маршрутах в Перми введут новые остановки. Они начнут действовать с 18 декабря, сообщили в департаменте дорог и транспорта.

Пресс-служба администрации Перми

На маршруте №7 и 49 появится остановка «Закамский бор», названная в честь охраняемого природного ландшафта. Ее обустроили на перегоне между пунктами «ДОС» и «Улица Лабинская». В пресс-службе администрации объяснили, что она позволит обеспечить транспортную доступность новой жилой застройки в этом районе.

Еще одна остановка — «Отворот на садовые участки» — появится на маршруте №49 и 73. Она расположится в районе Гайвинской, 92 и будет действовать только при следовании из центра Перми.

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