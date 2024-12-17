На трех автобусных маршрутах введут новые остановки

На маршруте №7 и 49 появится остановка «Закамский бор», названная в честь охраняемого природного ландшафта. Ее обустроили на перегоне между пунктами «ДОС» и «Улица Лабинская». В пресс-службе администрации объяснили, что она позволит обеспечить транспортную доступность новой жилой застройки в этом районе.

Еще одна остановка — «Отворот на садовые участки» — появится на маршруте №49 и 73. Она расположится в районе Гайвинской, 92 и будет действовать только при следовании из центра Перми.