На Восточном обходе закончился ремонт моста и путепровода

Во время ремонта путепровода рабочие разобрали покрытие, установили выравнивающий слой из бетона и гидроизоляцию, а также восстановили верхний слой покрытия.

На мосту через реку Мось разобрали старое полотно, устроили гидроизоляцию, покрасили конструкцию. Затем мостовое покрытие восстановили — это снизит вероятность ДТП, предотвратит риски, связанные с износом состояния сооружения.