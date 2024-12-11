На Восточном обходе закончился ремонт моста и путепровода

На двух участках Восточного обхода закончили ремонтные работы. Как рассказали в пресс-службе регионального министерства транспорта, подрядчики выполнили работы на путепроводе через автодорогу Пермь — Новобродовский и на мосту через реку Мось.
Во время ремонта путепровода рабочие разобрали покрытие, установили выравнивающий слой из бетона и гидроизоляцию, а также восстановили верхний слой покрытия.
На мосту через реку Мось разобрали старое полотно, устроили гидроизоляцию, покрасили конструкцию. Затем мостовое покрытие восстановили — это снизит вероятность ДТП, предотвратит риски, связанные с износом состояния сооружения.
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