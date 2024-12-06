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Транспорт

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В районе Стахановского кольца закроют проезд для транспорта

В Перми на насколько дней полностью закроют проезд для транспорта на перекрестке улиц Мира и Стахановская. Ограничения вводят с 23:30 6 декабря по 6:00 9 декабря.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

В министерстве транспорта объяснили, что причина закрытия перекрестка — обеспечение безопасности во время проведения работ по реконструкции трамвайных путей. Движение для транспорта на перекрестке улиц Мира — Стахановская планируют закрыть и в следующие выходные. Ограничения введутся также с 23:30 13 декабря по 6:00 16 декабря.

Из-за закрытия проезда на перекрестке улиц Мира — Стахановская изменится работа нескольких маршрутов. Автобус №4 из центра города пойдет без заезда на остановку «Улица Стахановская», №36 из центра города будут следовать в объезд по Советской Армии. Остальные автобусы пойдут с разворотом на перекрестке улиц Мира и Снайперов без исключения остановок по маршруту следования.

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