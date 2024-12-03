Новую дорогу планируют проложить до Кондратово

Как сообщает «АиФ» со ссылкой на администрацию Пермского района, строительство новой дороги поможет разгрузить улично-дорожную сеть. Также оно должно создать условия для запуска дополнительных автобусных маршрутов до Кондратово. Местные жители жалуются, что автобусы переполнены, поэтому добраться до Перми получается с большой задержкой. Когда именно начнутся работы над проектом новой дороги, неизвестно.