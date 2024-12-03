Новую дорогу планируют проложить до Кондратово

В Перми собираются построить новую дорогу до поселка Кондратово. Она пройдет от улицы Водопроводной до микрорайона Парковый.
Как сообщает «АиФ» со ссылкой на администрацию Пермского района, строительство новой дороги поможет разгрузить улично-дорожную сеть. Также оно должно создать условия для запуска дополнительных автобусных маршрутов до Кондратово. Местные жители жалуются, что автобусы переполнены, поэтому добраться до Перми получается с большой задержкой. Когда именно начнутся работы над проектом новой дороги, неизвестно.
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