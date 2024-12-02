Впервые в Перми появилась цветная пешеходная дорожка

Цветная пешеходная дорожка появилась на участке шоссе Космонавтов от Плеханова до Голева. Рядом обустроят велодорожку голубого цвета. Новый тип покрытий поможет более четко разграничить зоны для пешеходов и велосипедистов.

В пресс-службе минтранса пояснили, что цветной асфальт — российская разработка, основанная на прозрачном полимерном вяжущем веществе, который заменяет традиционный черный битум. В сочетании с пигментами получается асфальт разных оттенков. Он экологичный, и его можно использовать для вторичной переработки.