Трамваи на неделю пустят в обход вокзала: показываем новую схему

Трамваи с 30 ноября пойдут до конечной остановки «Красный Октябрь» без заезда на станцию «Пермь-2». Пассажирам посоветовали пользоваться ближайшими остановочными пунктами «Улица Данщина», «Университет» и «Сквер имени Олега Новоселова», а также автобусами.

Причиной недельного ограничения работы трамваев станет кронирование деревьев. Оно будет проходить на участке от разворотного кольца «Станция Пермь-2» до трамвайного узла на улице Окулова. Из-за этого нужно будет демонтировать контактную сеть.