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Транспорт

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Трамваи на неделю пустят в обход вокзала: показываем новую схему

В Перми несколько трамвайных маршрутов перенаправят в обход вокзала Пермь-2 на неделю. Изменения коснутся №4, №5, №7 и №11, рассказали в пресс-службе городской администрации. №3 в это время ходить не будет.

Пресс-служба администрации Перми

Трамваи с 30 ноября пойдут до конечной остановки «Красный Октябрь» без заезда на станцию «Пермь-2». Пассажирам посоветовали пользоваться ближайшими остановочными пунктами «Улица Данщина», «Университет» и «Сквер имени Олега Новоселова», а также автобусами.

Причиной недельного ограничения работы трамваев станет кронирование деревьев. Оно будет проходить на участке от разворотного кольца «Станция Пермь-2» до трамвайного узла на улице Окулова. Из-за этого нужно будет демонтировать контактную сеть.

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