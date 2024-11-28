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Новая зона платной парковки появится в Перми 2 декабря

С 2 декабря в Перми начнет действовать новая тарифная зона с платой 30 рублей в час. В пресс-службе администрации пояснили, что она будет действовать внутри уже имеющейся №101.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Новую тарифную зону введут на тех участках улиц, где занятность парковочных мест превысила 90%. Это должно сделать улично-дорожную сеть в центре города менее загруженной, а также повысить оборачиваемость парковочных мест в зоне платной парковки.

Зона №103 будет ограничена улицами Максима Горького, Советской, Николая Островского, Петропавловской, Клименко и Луначарского. С 2 декабря сервисы оплаты парковочных мест автоматически перенастроят.

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