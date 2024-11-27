Улицу в районе сада им. Гоголя опять закрывают

Улицу Свердловскую в районе сада им. Гоголя перекроют на полмесяца. Ограничения проезда ввели с 27 ноября, они касаются участка от Окулова до Монастырской.
Как объяснили в пресс-службе минтранспорта, в этом месте строятся сети водоотведения. Для безопасности обеспечения дорожного движения участок решено было закрыть.
Подрядчики обеспечат доступ для пешеходов и транспорта к объектам, расположенным в зоне проведения работ на улице Свердловской. Ограничения будут действовать до 18:00 11 декабря.
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