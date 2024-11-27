Улицу в районе сада им. Гоголя опять закрывают

Как объяснили в пресс-службе минтранспорта, в этом месте строятся сети водоотведения. Для безопасности обеспечения дорожного движения участок решено было закрыть.

Подрядчики обеспечат доступ для пешеходов и транспорта к объектам, расположенным в зоне проведения работ на улице Свердловской. Ограничения будут действовать до 18:00 11 декабря.