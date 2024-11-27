На 19 перекрестах в Перми установят детектеры, определяющие госномера машин

В этом году в Перми установят еще 48 транспортных детектеров. Новое оборудование позволит анализировать и оптимизировать дорожное движение.
Как объяснили в пресс-службе министерства транспорта, детектеры поятся на 19 перекрестках города. Устройства способны определять госномера и типы транспортных средств, фиксировать их скорость, а также передавать видеопоток специалистам ЦБДД. С помощью них можно будет оценить загруженность перекрестков, выявлять проблемные зоны и оперативно изменять работу светофорных объектов.
Модернизацию транспортной инфраструктуры Пермского края начали в 2022 году. Сейчас в регионе установлено 439 детекторов на 188 объектах.
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