Участок трассы М-7 «Волга» открыли после реконструкции

Ремонт дороги начали в декабре 2020 года. Протяженность отремонтированного участка — 9 км (с 450 по 459-й км). По данным пресс-службы губернатора и краевого правительства, за это время проезжую часть расширили до четырех полос, на ней появилась двухуровневая развязка, с помощью которой комфортно заехать на Западный обход Перми.

На обновленной трассе установили автобусные остановки и проложили к ним пешеходные дорожки, а также три подземных пешеходных перехода и один надземный.