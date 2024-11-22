Участок трассы М-7 «Волга» открыли после реконструкции

После реконструкции открылся участок федеральной трассы М-7 «Волга» в Пермском крае. Теперь пропускная способность дороги увеличится до 40 тыс. автомобилей в сутки.
Ремонт дороги начали в декабре 2020 года. Протяженность отремонтированного участка — 9 км (с 450 по 459-й км). По данным пресс-службы губернатора и краевого правительства, за это время проезжую часть расширили до четырех полос, на ней появилась двухуровневая развязка, с помощью которой комфортно заехать на Западный обход Перми.
На обновленной трассе установили автобусные остановки и проложили к ним пешеходные дорожки, а также три подземных пешеходных перехода и один надземный.
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