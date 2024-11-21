Прошли первые испытания самолета Ту-214 с пермскими двигателями

Как рассказали в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), летные испытания проходили 20 ноября на аэродроме Казанского авиазавода им. Горбунова (это филиал АО «Туполев»). Продолжительность полета составила 1 час 10 минут.

«В воздухе были выполнены необходимые проверки ряда узлов и составных частей систем и бортового оборудования. По данным экипажа, испытания прошли в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний, — пояснили в пресс-службе ОАК. — На базе этой машины мы продолжим летные испытания, дальнейшую модернизацию и развитие платформы Ту-214».

Среднемагистральный пассажирский лайнер Ту-214 — модификация самолета Ту-204. Новый борт способен вмещать от 150 до 210 пассажиров, при этом в нем планируют сделать увеличенный шаг кресел, а также багажные полки.

Информационный обзор редакции.