Прошли первые испытания самолета Ту-214 с пермскими двигателями

Самолет Ту-214 с обновленными российскими комплектующими впервые поднялся в воздух. На нем установлены двигатели ПС-90А, которые производили на «Пермских моторах».
Как рассказали в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), летные испытания проходили 20 ноября на аэродроме Казанского авиазавода им. Горбунова (это филиал АО «Туполев»). Продолжительность полета составила 1 час 10 минут.
«В воздухе были выполнены необходимые проверки ряда узлов и составных частей систем и бортового оборудования. По данным экипажа, испытания прошли в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний, — пояснили в пресс-службе ОАК. — На базе этой машины мы продолжим летные испытания, дальнейшую модернизацию и развитие платформы Ту-214».
Среднемагистральный пассажирский лайнер Ту-214 — модификация самолета Ту-204. Новый борт способен вмещать от 150 до 210 пассажиров, при этом в нем планируют сделать увеличенный шаг кресел, а также багажные полки.
Информационный обзор редакции.
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