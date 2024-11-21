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Известно, как проходит модернизация трамвайных путей на улицах Мира и Дзержинского

Трамвайный парк за последние несколько лет «помолодел» почти в два раза — до 8, 4 лет, и за это же время в городе обновили еще 15 км путей. Глава региона Дмитрий Махонин рассказал о промежуточных итогах модернизации трамвайной инфраструктуры в Перми.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Работы по обновлению проводят в рамках трехстороннего соглашения с компанией «Мовиста». Оно включает поставку новых низкопольных трамваев «Львенок» (их 44, и все работают на линиях) а также реконструкции трамвайных путей. Уже запущено движение на трех отремонтированных участках – улицах Куйбышева, Дзержинского и Борчанинова.

По данным пресс-службы губернатора и правительства Пермского края, на Дзержинского уложили 3,5 км новых путей, параллельно продолжаются работы по монтажу контактной сети, установке бортового камня и благоустройству территории. На Мира рельсы заменили на 86%. На первом участке успешно провели испытания. Открыть его пообещали после того, как уложат покрытие и благоустроят территорию.

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