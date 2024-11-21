Известно, как проходит модернизация трамвайных путей на улицах Мира и Дзержинского

Работы по обновлению проводят в рамках трехстороннего соглашения с компанией «Мовиста». Оно включает поставку новых низкопольных трамваев «Львенок» (их 44, и все работают на линиях) а также реконструкции трамвайных путей. Уже запущено движение на трех отремонтированных участках – улицах Куйбышева, Дзержинского и Борчанинова.

По данным пресс-службы губернатора и правительства Пермского края, на Дзержинского уложили 3,5 км новых путей, параллельно продолжаются работы по монтажу контактной сети, установке бортового камня и благоустройству территории. На Мира рельсы заменили на 86%. На первом участке успешно провели испытания. Открыть его пообещали после того, как уложат покрытие и благоустроят территорию.