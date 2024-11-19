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Зону платной парковки в 2025 году расширят

Зону платной парковки в Перми хотят еще расширить. Изменений стоит ждать в 2025 году. Вопрос о новых участках обсуждали на заседании городской думы.

Пресс-служба администрации Перми

Известно, что новые зоны планируют сделать в районе железнодорожного вокзала Пермь-2, плоскостные парковки появятся на Окулова, 12 (у набережной) и в районе ДКЖ. Какая плата будет на этих территориях, пока не уточняют.

Система платных парковок включает около 11 тыс. мест. Она начала действовать в Перми с 2016 года. Плата за час парковки составляет 20 рублей, в  дополнительных тарифных зонах — 30 рублей.

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