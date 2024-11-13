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Транспорт

Почти четверть пассажиров автобусов и трамваев не платит за проезд

За девять месяцев 2024 года автобусы и трамваи в Перми перевезли 176,5 млн пассажиров. Это на 5,4 млн больше, чем в прошлом году. Такие данные предоставили на заседании городской думы.

Пресс-служба администрации Перми

Самым популярным способом оплаты проезда (48%) стала банковская карта, наличкой в транспорте до сих пор расплачиваются 3,5% пассажиров. Проездными пользуются 21%. С учетом их использования стоимость поездки в общественном транспорте составила 27,6 рубля. 

Как сообщает Ura.ru с отсылкой на депутата Эдуарда Мирзамухаметова, проезд в общественном транспорте не оплачивают почти четверть пассажиров (23,8%). С начала года на безбилетников составили более 14 тыс. протоколов. Они принесли в бюджет 13,3 млн рублей.

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