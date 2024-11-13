Почти четверть пассажиров автобусов и трамваев не платит за проезд

Самым популярным способом оплаты проезда (48%) стала банковская карта, наличкой в транспорте до сих пор расплачиваются 3,5% пассажиров. Проездными пользуются 21%. С учетом их использования стоимость поездки в общественном транспорте составила 27,6 рубля.

Как сообщает Ura.ru с отсылкой на депутата Эдуарда Мирзамухаметова, проезд в общественном транспорте не оплачивают почти четверть пассажиров (23,8%). С начала года на безбилетников составили более 14 тыс. протоколов. Они принесли в бюджет 13,3 млн рублей.