Путепровод на шоссе Космонавтов открыли: показываем схему движения

На шоссе Космонавтов в районе «Пермь Экспо» открыли для проезда новый путепровод. Он стал важной составляющей первого этапа строительства дороги на улице Крисанова. Как объяснили в пресс-службе краевого минтранспорта, он соединит одной развязкой два городских района.

Длина четырехполосного путепровода 150 метров. В рамках первого этапа рабочие также реконструировали участок шоссе Космонавтов от Плеханова до Подгорной, проложили участок дороги по улице Крисанова от шоссе Космонавтов до Полевой. На Столбовой обновили трамвайные линии.

В минтранспорте показали, как время строительства дороги Крисанова от шоссе Космонавтов до Пушкина будет выглядеть временная схема организации движения.