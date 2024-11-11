Путепровод на шоссе Космонавтов открыли: показываем схему движения

На шоссе Космонавтов в районе «Пермь Экспо» открыли для проезда новый путепровод. Он стал важной составляющей первого этапа строительства дороги на улице Крисанова. Как объяснили в пресс-службе краевого минтранспорта, он соединит одной развязкой два городских района.
Длина четырехполосного путепровода 150 метров. В рамках первого этапа рабочие также реконструировали участок шоссе Космонавтов от Плеханова до Подгорной, проложили участок дороги по улице Крисанова от шоссе Космонавтов до Полевой. На Столбовой обновили трамвайные линии.
В минтранспорте показали, как время строительства дороги Крисанова от шоссе Космонавтов до Пушкина будет выглядеть временная схема организации движения.
Схема проезда на шоссе Космонавтов
Строительство второго этапа улицы Крисанова продолжается. Он включает возведение моста через Данилиху и участка автодороги от Пушкина до Столбовой. По данным минтранспорта, его техническая готовность составляет 42%. Закончить строительно-монтажные работы планируется в третьем квартале 2025 года.
Напомним, общая протяженность новой дороги на Крисанова с развязками составит 2,3 км. Она должна разгрузить улицы Столбовую, Крисанова и Карпинского, улучшить транспортную доступность Индустриального района и облегчить путь в аэропорт и важные промышленные районы города.
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