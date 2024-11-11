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Транспорт

Путепровод на шоссе Космонавтов открыли: показываем схему движения

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

На шоссе Космонавтов в районе «Пермь Экспо» открыли для проезда новый путепровод. Он стал важной составляющей первого этапа строительства дороги на улице Крисанова. Как объяснили в пресс-службе краевого минтранспорта, он соединит одной развязкой два городских района.

Длина четырехполосного путепровода 150 метров. В рамках первого этапа рабочие также реконструировали участок шоссе Космонавтов от Плеханова до Подгорной, проложили участок дороги по улице Крисанова от шоссе Космонавтов до Полевой. На Столбовой обновили трамвайные линии.

В минтранспорте показали, как время строительства дороги Крисанова от шоссе Космонавтов до Пушкина будет выглядеть временная схема организации движения.

Схема проезда на шоссе Космонавтов
Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Схема проезда на шоссе Космонавтов

Строительство второго этапа улицы Крисанова продолжается. Он включает возведение моста через Данилиху и участка автодороги от Пушкина до Столбовой. По данным минтранспорта, его техническая готовность составляет 42%. Закончить строительно-монтажные работы планируется в третьем квартале 2025 года.

Напомним, общая протяженность новой дороги на Крисанова с развязками составит 2,3 км. Она должна разгрузить улицы Столбовую, Крисанова и Карпинского, улучшить транспортную доступность Индустриального района и облегчить путь в аэропорт и важные промышленные районы города.

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