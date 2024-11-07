111-летний мост в Пермском крае планируют отремонтировать в 2025 году

В Кунгуре ремонтируют старейший мост через реку Ирень, построенный в 1913 году. В последний раз его приводили в порядок 60 лет назад.

Проект включает в себя замену опор и пролетных строений, ремонт подходов к мосту и реконструкцию газопровода. Как рассказали в пресс-службе министерства транспорта, рабочие частично демонтировали опоры, пролетные строения, а также обустроили временные площадки под бурение новых опор.

Движение по Иренскому мосту в Кунгуре закрыли в начале сентября, транспортный поток переправили на соседний — Преображенский. Ремонтные работы идут по графику, их должны закончить в марте 2026 года. Но подрядчик планирует сделать это раньше, в 2025-м.