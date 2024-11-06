7 ноября на линию выпустят вагон КТМ-5, который уже стал музейным

В Перми на линию выйдет вагон КТМ-5. Его запустят 7 ноября честь 95-летия пермского трамвая — именно в этот день в городе было открыто движение.

Как рассказали в пресс-службе департамента дорог и транспорта, вагон №407 будет работать на маршруте №11, который сейчас ходит от ст. Пермь-2 до микрорайона Висим. «В этом году возраст пермского трамвая снизился с 15,7 до 8,4 лет. Это произошло благодаря обновлению подвижного состава и выводу из эксплуатации вагонов модели КТМ-5. Однако, именно эта модель, ставшая самой масовой, у многих поколений пермяков ассоциируется с трамваем. Вернуться в эту эпоху на один день можно будет благодаря сохраненному ходовому музейному экспонату», — объяснили в МУП «Пермгорэлектротранс».

Напомним, последний рейс КТМ-5 в Перми случился 4 марта 2024 года. После вагон сохранили в качестве музейного.

Кстати! В честь дня рождения пермского трамвая сделали подборку интересных фактов об этом виде транспорта.