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Транспорт

На Трамвайной закроют движение на день

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

В Перми на день полностью закроют проезд для транспорта на участке улицы Трамвайной (от Вишерской до дома №4). Ограничения вводят с 8:00 3 ноября до 22:00 4 ноября.

Участок Трамвайной будет закрыт из-за реконструкции транспортной развязки на пересечении с улицей Вишерская. Водителем просят объезжать дорожные работы по улице Строителей.

Из-за перекрытия изменится движение трамваев №4, 5, 6, 7, 8 и 11. №3 не будет обслуживаться, так как движение вагонов по улице Дзержинского в сторону Красного Октября будет закрыто.

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