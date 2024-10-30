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Транспорт

Контролерам в автобусах и трамваях выдали красную форму

Пермский транспорт/Telegram

Сотрудники контрольно-ревизионной службы в общественном транспорте Перми будут ходить в красных жилетах. Пока новая форма — эксперимент, она появилась только у нескольких контролеров.

Как рассказали в департаменте дорог, с помощью формы можно будет оценить, насколько эффективно работает контрольная служба в разных условиях. После этого будет принято решение о том, необходимо ли внедрять форменную одежду сотрудникам.

«Мы продолжаем работу по повышению платежной дисциплины среди пассажиров. В перспективе планируется оснастить все транспортные средства тревожными кнопками, а также разработать приложение для контролеров для более эффективной работы», — объяснили в пресс-службе департамента.

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