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Транспорт

На полгода закрыли участок шоссе Космонавтов

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

На шоссе Космонавтов в районе Центрального рынка ввели ограничения движения. Они коснулись участка от улицы Борчанинова до Мильчакова. Как рассказали в министерстве транспорта, они будут действовать до 00:00 1 мая 2025 года.

Причина ограничения движения на шоссе Космонавтов — обеспечения безопасности при строительстве автомобильной дороги по ул. Крисанова.

Напомним, Крисанова продлят, тем самым соединив центр с Индустриальным районом, это позволит разгрузить площадь у Центрального рынка. Улица станет четырехполосной, новый участок должны достроить к июлю 2025 года.

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