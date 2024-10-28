На полгода закрыли участок шоссе Космонавтов

На шоссе Космонавтов в районе Центрального рынка ввели ограничения движения. Они коснулись участка от улицы Борчанинова до Мильчакова. Как рассказали в министерстве транспорта, они будут действовать до 00:00 1 мая 2025 года.

Причина ограничения движения на шоссе Космонавтов — обеспечения безопасности при строительстве автомобильной дороги по ул. Крисанова.

Напомним, Крисанова продлят, тем самым соединив центр с Индустриальным районом, это позволит разгрузить площадь у Центрального рынка. Улица станет четырехполосной, новый участок должны достроить к июлю 2025 года.