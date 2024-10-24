На улице Мира появятся велодорожка и дождевая канализация

Улицу Мира ждет реконструкция. Она пройдет на участке от развязки на пересечении Стахановской, Карпинского, Мира до шоссе Космонавтов.

В техническом здании на сайте госзакупок указано, что работы будут разбиты на три этапа. Первый предполагает реконструкцию развязки, второй — участок от развязки до ул. 9 Мая, третий — от 9 Мая до шоссе Космонавтов. Количество полос должно увеличиться до четырех, появятся новые системы видеонаблюдения и светофоры, а также велодорожка и дождевая канализация. Общая протяженность обновленной улицы Мира составит 4,5 км.

На проект реконструкции улицы Мира готовы выделить 149,1 млн рублей. Он должен быть готов к 15 ноября 2025 года.