Запустить движение по путепроводу на шоссе Космонавтов могут в ноябре

Запустить движение по новому путепроводу на шоссе Космонавтов в техническом режиме намерены в ноябре 2024 года. Работы проводят в рамках строительства развязки на Крисанова.

Если погодные условия будут благоприятными, то подрядчик сможет завершить работы по укладке асфальтобетонного покрытия по основному ходу, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на министра транспорта Сергея Вешнякова.

Сейчас на Карпинского устанавливают буронабивные сваи, на шоссе Космонавтов устраивают дорожную одежду, а на Крисанова — опоры мостового перехода через Данилиху и перекладывают инженерные коммуникации.

Напомним, путепровод строят в рамках продления улицы Крисанова. С его помощью удастся развести на разных уровнях потоки транспорта, которые будут следовать по шоссе Космонавтов, а также улицам Столбовой, Крисанова и Карпинского. Ранее его планировали сдать до конца 2024 года.