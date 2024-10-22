В Перми повысится стоимость платной парковки: рассказываем, где

С 2 декабря в Перми начнет действовать новая тарифная зона №103. Она будет работать внутри зоны №101, плата за парковку на этой территории вырастет до 30 рублей в час.

Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, сентябрьский мониторинг показал, что на некоторых участках улиц занятость превысила 90%. Из-за этого решено было выделить дополнительную зону с повышенным размером оплаты.

Зона №103 с размером платы 30 рублей в час будет ограничена улицами: Максима Горького, Советской, Н. Островского, Петропавловской, Клименко и Луначарского. С начала действия нового тарифа сервисы для оплаты парковочных мест автоматически перенастроят.