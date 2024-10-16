С 17 октября откроется проезд по новой дороге: она соединила улицу Строителей и площадь Гайдара

С 17 октября в Перми пустят транспорт по новой дороге, которая соединила улицу Строителей и площадь Гайдара.

Транспорт пустят через правый съезд с моста для проезда на Локомотивную. Движение в сторону тоннелей будет регулироваться светофором. Также откроется проезд по мосту в обоих направлениях. Как объяснили в пресс-службе минтранспорта, это облегчит сообщение между шоссе Космонавтов и микрорайоном Парковый.

Первый съезд на Локомотивную со стороны улицы Рабочей запустят в конце октября.