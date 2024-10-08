Сервис кикшеринга собирается вернуть электросамокаты на улицы Перми в 2025 году. Представители Whoosh все еще уверены, что решение властей о запрете парковок не законно.

«Будем подавать апелляцию на решение суда и продолжать отстаивать свою позицию в правовом поле», — цитирует «Новый компаньон» слова представителей сервиса кикшеринга. Они также заявляют, что получают обращения от пермяков по поводу аренды электросамокатов.

Напомним, в марте этого года депутаты городской думы приняли новые поправки в правила благоустройства. Согласно им, парковать электросамокаты и другие СИМ вне велопарковок нельзя. Их в центре и на улицах особого градостроительного значения нет. В итоге за несколько дней на штрафстоянки отправили более 500 электросамокатов сервисов кикшеринга Urent и Whoosh. В апреле сервисы по прокату электросамокатов приостановили свою работу.

Информационный обзор редакции.