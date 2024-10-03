Изменятся маршруты общественного транспорта из-за работ на Борчанинова и Стахановской

На Борчанинова будут заменять контактную сеть. Из-за этого с 00:00 5 октября до 5:00 7 октября трамвай №5 пойдет в объезд по улицам Революции Максима Горького и Ленина.

На улице Стахановская в районе трамвайного кольца временного перекроют проезд. Там будут переустраивать пути 5 и 6 октября. Поэтому автобус №72 перенаправят на Советской Армии с исключением остановок «Улица Чайковского», «Улица Стахановская», «Улица Снайперов» и «Улица Баумана» (по улице Стахановской) в сторону центра.