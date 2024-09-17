Четыре маршрутных такси прекратят работать на этой неделе

Четыре «тэшки» закончат работу в Перми с 17 по 19 сентября. Свидетельства на обслуживание маршрутных такси №4т, №5т, №8т и №11т заканчиваются.

Вместо них пассажирам предлагают пользоваться автобусами новых маршрутов №31 и №79, а также уже существующими маршрутами №15 и №57. В департаменте объясняют: в автобусах возможна оплата проездными и транспортными картами. Кроме того перевозчики обязаны соблюдать расписание и требования к транспортному средству, за нарушения к ним применяют штрафные санкции.

«Маршруты №31 и №79 работают с остановками в любом разрешенном правилами дорожного движения месте. Это требование в сочетании с использованием автобусов малого класса дает возможность проезда и разворота в стесненных условиях, где нет остановочных пунктов и возможности проезда автобусов большого класса», — рассказали в департаменте дорог и транспорта.