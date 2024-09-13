Для новой остановки на улице Пушкина выбрали название

Жители Перми выбрали название для новой остановки, которая появится на пересечении улиц Крисанова и Пушкина. В голосовании участвовало более 300 человек. Из четырех вариантов пермяки выбрали название «Данилиха».

Как пояснили в пресс-службе администрации Перми, новое имя будет отсылать к названию микрорайона, а также к малой реке, которая протекает неподалеку.

Напомним, остановка появится после строительства перехода Карпинского — Столбовая — Крисанова. После возведения моста через Данилиху местоположение трамвайной линии изменится.