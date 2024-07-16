Из-за съемок фильма перекроют проезд в районе Восточного обхода

Из-за фильма «Аэропорт» 17 июля перекроют движение для всех видов транспорта в Перми. Как рассказали в пресс-службе краевого минтранса, ограничение вводят для обеспечения безопасности дорожного движения при съемках кино.

Ограничения вводят с 9:00 до 17:00 от улицы Академика Веденеева (на участке от Ракитной до Восточного обхода). Автомобилистов просят заранее планировать маршрут.

Съемки фильма «Аэропорт» начались в Перми в середине июля. В центре сюжета — блогер, который расследует случайные (казалось бы) обстоятельства, приведшие к блокировке девяти пассажиров рейса Пермь-Анталия.