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Транспорт

С 15 июля изменится схема движения на площади Гайдара

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Строители закончили укладку нижнего слоя асфальта на одной половине улицы Локомотивной. Теперь они готовы приступить к работам на оставшейся ее части, рассказали в пресс-службе краевого минтранса. Поэтому с 15 июля в районе площади Гайдара в Перми скорректируют схему движения. 

Пока движение от ДКЖ до площади Гайдара осуществляется по правой полосе движения – в правый тоннель. Но с 15 июля автомобили и другой транспорт перенаправят на левую полосу и, соответственно, в левый тоннель. Для выезда из него построят временную дорогу. Новая схема будет действовать до 30 сентября 2024 года.

Напомним, возводить новую транспортную развязку начали в июле 2024 года. Закончить работы на первом этапе по плану должны летом 2025 года. Дорожный объект станет составной частью проекта строительства третьего моста через Каму.

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