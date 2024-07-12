С 15 июля изменится схема движения на площади Гайдара

Строители закончили укладку нижнего слоя асфальта на одной половине улицы Локомотивной. Теперь они готовы приступить к работам на оставшейся ее части, рассказали в пресс-службе краевого минтранса. Поэтому с 15 июля в районе площади Гайдара в Перми скорректируют схему движения.

Пока движение от ДКЖ до площади Гайдара осуществляется по правой полосе движения – в правый тоннель. Но с 15 июля автомобили и другой транспорт перенаправят на левую полосу и, соответственно, в левый тоннель. Для выезда из него построят временную дорогу. Новая схема будет действовать до 30 сентября 2024 года.

Напомним, возводить новую транспортную развязку начали в июле 2024 года. Закончить работы на первом этапе по плану должны летом 2025 года. Дорожный объект станет составной частью проекта строительства третьего моста через Каму.