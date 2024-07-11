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Транспорт

В центре установят камеры, фиксирующие водителей и пассажиров без ремней безопасности

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

На трех участках дорог в Пермском крае появятся камеры. Они будут фиксировать превышение скорости и наличие ремня безопасности у водителя и пассажиров.

Новые камеры установят в центре Перми, на перекрестке улиц Куйбышева — Пушкина. Также они появятся на пересечении дороги Пермь — Жебреи с Бродовским трактом и в районе Карагая на 990 км дороги Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь.

В документации на сайте госзакупок указано, что камеры на трех участках Пермского края должны появиться до конца 2024 года. На их установку выделят 25,7 млн рублей.

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