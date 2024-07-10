Художники с помощью граффити попросили вернуть электросамокаты

Граффити в поддержку ушедших электросамокатов появилось в Перми. На территории музея на шоссе Космонавтов появилась огромная надпись «Верните электросамовары!».

Автор граффити — Сергей Павлов, основатель арт-группы «Красим забор», который также является директором музея авиации. Надпись «Верните электросамовары!» в контексте поддержки электросамокатов связана с частой путаницей, которая появляется в поисковых запросах. Слово «самокаты» автозамена исправляет на «самовары», художник решил иронично обыграть этот факт.

«Я сам часто передвигался на шеринговых самокатах, потому что это удобно — катить и быть обдуваемым ветерком, особенно сейчас, когда на улице жара. Самокат позволял мне доехать до нужной мне точки в любое время суток без ожидания. Мне кажется, запрет — это самое худшее, что можно было сделать. Вместо этого нужно вступить в коммуникацию и договориться о правилах и пути развития кикшеринга в Перми», — объясняет Сергей Павлов.

Напомним, в конце марта Пермская гордума поддержала проект поправок в правила благоустройства. Согласно нововведениям, электросамокаты и другие СИМ должны быть припаркованы только на велопарковках. Их нет в центральной части города, а также на улицах градостроительного значения. В итоге в городе прошли рейды, с улиц эвакуировали более 500 электросамокатов. Кикшеринговые компании приостановили свою работу в Перми.