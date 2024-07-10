В центре и на окраинах города появятся более 80 умных остановок

Пермь ждет масштабное обновление остановочных павильонов. Часть из них появится в этом году, часть — в ближайшие два года.

Как рассказали в департаменте дорог и транспорта, в городе установят 85 новых остановок с дополнительными сервисами. На них будут табло прибытия транспорта, освещение, USB-разъемы для зарядки, видеонаблюдение и тревожные кнопки с Единой диспетчерской службой. 46 остановок оснастят фронтальными стенками, защищающими от ветра, косого дождя и брызг с проезжей части.

Остановочные павильоны обновят не только в центре, но и на окраинах города, например, в Кировском и Орджоникидзевском районах. Также появятся остановки нового типа навесов для трамвайных платформ. Длина конструкции увеличится до 9 метров, это позволит разместить большее количество пассажиров. Такая остановка появится на «Площади Дружбы».