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Транспорт

До конца лета ограничат движение на улице Дзержинского

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

С 6 июля на полтора месяца сузят улицу Дзержинского месяца в районе железнодорожного вокзала Пермь-2. Ограничения касаются участка от Строителей до Александровской, там организуют одностороннее движение в сторону центра города.

Как рассказали в пресс-службе минтранспорта, причиной изменения движения на Дзержинского станет строительство тоннеля под Транссибирской железнодорожной магистралью. Водителям для объезда предлагают использовать пл. Гайдара и 2-ю Шоссейную.

Ограничения будут действовать до 27 августа. Также в этот период будут запрещать движение транспорта в обоих направлениях. Сроки обещают назвать дополнительно.

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