Проезд по Ленина в выходные перекроют: рассказываем, как будет ходить транспорт

В центре Перми с 23:00 28 июня по 05:00 1 июля закроют сквозной проезд по улице Ленина через Борчанинова. Из-за этого изменятся маршруты у тринадцати автобусов. Как рассказали в департаменте дорог и транспорта, причиной закрытия проезда станут ремонтные работы трамвайных путей.

Автобусы №10, 14, 50, 68 и 81 в сторону ЦУМа и Коммунального моста пойдут по улицам Крисанова, Петропавловской и Попова. №6, 10, 14, 35, 50, 68 и 81 в сторону площади Гайдара будут следовать по Попова, Екатерининской и Крисанова.