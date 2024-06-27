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Транспорт

Проезд по Ленина в выходные перекроют: рассказываем, как будет ходить транспорт

Анна Орлова

В центре Перми с 23:00 28 июня по 05:00 1 июля закроют сквозной проезд по улице Ленина через Борчанинова. Из-за этого изменятся маршруты у тринадцати автобусов. Как рассказали в департаменте дорог и транспорта, причиной закрытия проезда станут ремонтные работы трамвайных путей.

Автобусы №10, 14, 50, 68 и 81 в сторону ЦУМа и Коммунального моста пойдут по улицам Крисанова, Петропавловской и Попова. №6, 10, 14, 35, 50, 68 и 81 в сторону площади Гайдара будут следовать по Попова, Екатерининской и Крисанова.

Как будет ходить транспорт по Ленина — Борчанинова
Пресс-служба администрации Перми

Как будет ходить транспорт по Ленина — Борчанинова

№46 пустят по Монастырской, Окулова и Крисанова. №49 в сторону Перми-2 пойдет по улицам Попова, Екатерининской и Крисанова, а в направлении микрорайона Заозерье — по Борчанинова, Луначарского и Попова.

Автобус №67 изменит маршрут только при следовании в сторону Заостровки — его перенаправят по Екатерининской и Крисанова. №72 по пути в Индустриальный район пойдет в объезд по улицам Попова и Екатерининской, в сторону ЦУМа  без изменений.

Экскурсионный маршрут №300т будет объезжать перекресток по улицам Крисанова, Петропавловской и Попова. Остальные автобусы, курсирующие по Борчанинова и Ленина, продолжат работать без изменений.

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