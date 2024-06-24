Маршрут речного электротрамвайчика появился на картах

Водный маршрут от Перми-1 до Закамска можно будет отслеживать в режиме реального времени по картам. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края.

Маршрут электротрамвайчика «Пермь — Закамск» появился на «Яндекс. Картах». По словам министра информационного развития и связи Петра Шиловских, о маршруте можно получить исчерпывающую информацию: посмотреть подробнее расписание и схему, это поможет планировать поездки. Пермский край стал третьим регионом в стране, в котором на сервисе «Яндекс.Карты» можно отслеживать речные маршруты общественного транспорта.

Напомним, речной электротрамвайчик от Перми до Закамска запустили в начале июня. Он будет ходить до 18 сентября. Посадка на борт осуществляется на причале №8 Речного вокзала и на модульном причале в районе ДК им. Кирова. Электротрамвайчик ходит один раз в день с понедельника по четверг.

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края.