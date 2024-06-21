Зону платной парковки снова расширят с 1 августа

Новые участки в Свердловском районе Перми пополнят зону платной парковки. Ее расширят с 1 августа, рассказали в пресс-службе городской администрации.
Зону платной парковки №101 установят:
- ул. Куйбышева от Революции до Белинского
- ул. Куйбышева от Юрия Смирнова до Соловьева
- ул. Глеба Успенского от Куйбышева до Пионерской
- ул. Седова от Куйбышева до Пионерской
На двух из этих участках зона №101 должна была начать действовать с 3 июня, но сроки перенесли. Поэтому до 1 августа парковка на Глеба Успенского и Седова бесплатная, пояснили в пресс-службе городской администрации.
Стоимость парковки в новых зонах составит 20 рублей в час. Она будет действовать с 9:00 до 19:00 по будням. В другое время, а также в выходные и праздники оставлять машины на этих участках можно будет бесплатно.
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