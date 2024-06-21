Зону платной парковки снова расширят с 1 августа

Новые участки в Свердловском районе Перми пополнят зону платной парковки. Ее расширят с 1 августа, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Зону платной парковки №101 установят:

ул. Куйбышева от Революции до Белинского

ул. Куйбышева от Юрия Смирнова до Соловьева

ул. Глеба Успенского от Куйбышева до Пионерской

ул. Седова от Куйбышева до Пионерской

На двух из этих участках зона №101 должна была начать действовать с 3 июня, но сроки перенесли. Поэтому до 1 августа парковка на Глеба Успенского и Седова бесплатная, пояснили в пресс-службе городской администрации.

Стоимость парковки в новых зонах составит 20 рублей в час. Она будет действовать с 9:00 до 19:00 по будням. В другое время, а также в выходные и праздники оставлять машины на этих участках можно будет бесплатно.