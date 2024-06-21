18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

От Перми-2 до Закамска запустят «Ласточки»

Shutterstock

Между микрорайоном Закамск и железнодорожным вокзалом Пермь-2 намерены запустить скоростные поезда «Ласточки». Краевые власти, РЖД и Пороховой завод договорились о развитии этого пригородного сообщения, подписав соответствующий документ.

Пороховой завод должен будет передать 7 км своего грузового ж/д пути от предприятия до станции Курья. Этот участок обустроят под пассажирские перевозки, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

В этом же месте планируется создать соответствующую инфраструктуру: построить ж/д остановочные пункты и автобусные рядом с ними, сделать освещение, модернизировать пути. Вдоль линии должно появиться не менее четырех остановочных пунктов и железнодорожных платформ.

Новые «Ласточки» должны сократить время в пути от Перми-2 до Закамска — оно составит 40 минут. О том, когда новое пригородное сообщение, пока не уточняют.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: