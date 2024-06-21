От Перми-2 до Закамска запустят «Ласточки»

В этом же месте планируется создать соответствующую инфраструктуру: построить ж/д остановочные пункты и автобусные рядом с ними, сделать освещение, модернизировать пути. Вдоль линии должно появиться не менее четырех остановочных пунктов и железнодорожных платформ.

Новые «Ласточки» должны сократить время в пути от Перми-2 до Закамска — оно составит 40 минут. О том, когда новое пригородное сообщение, пока не уточняют.