От Перми-2 до Закамска запустят «Ласточки»

Между микрорайоном Закамск и железнодорожным вокзалом Пермь-2 намерены запустить скоростные поезда «Ласточки». Краевые власти, РЖД и Пороховой завод договорились о развитии этого пригородного сообщения, подписав соответствующий документ.
Пороховой завод должен будет передать 7 км своего грузового ж/д пути от предприятия до станции Курья. Этот участок обустроят под пассажирские перевозки, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
В этом же месте планируется создать соответствующую инфраструктуру: построить ж/д остановочные пункты и автобусные рядом с ними, сделать освещение, модернизировать пути. Вдоль линии должно появиться не менее четырех остановочных пунктов и железнодорожных платформ.
Новые «Ласточки» должны сократить время в пути от Перми-2 до Закамска — оно составит 40 минут. О том, когда новое пригородное сообщение, пока не уточняют.
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